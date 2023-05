Probabile formazione Milan: CDK, tocca a te. Leao in panchina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca ormai poco più di una settimana all'andata dell'Euroderby e le decisioni di mister Pioli per Milan-Cremonese di domani sera tengono conto, giocoforza, di questo appuntamento importantissimo. In mezzo c'è anche lo scontro Champions con la Lazio ed è quindi fisiologico che alcuni degli interpreti più importanti possano riposare, almeno dall'inizio, contro la squadra di Ballardini. Rispetto a Roma ci saranno diversi cambi, a partire dalla difesa.

Sugli esterni tocca ovviamente a Calabria e Theo, mentre al centro ci sarà la coppa Kalulu-Thiaw, visto che Tomori è acciaccato, oltre che squalificato. In mezzo altra occasione dall'inizio per Aster Vranckx: il belga agirà di fianco a Bennacer, con Tonali che potrà tirare un attimo il fiato. Trequarti assolutamente inedita: a destra Saelemaekers, galvanizzato dal gol all'Olimpico, al centro De Ketelaere, alla seconda titolarità in poco tempo dopo quella di Bologna, e a sinistra Diaz. Unica punta, Divock Origi. Leao e Giroud vanno in panca pronti a subentrare, ma con la speranza che non ci sia bisogno.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 20 Kalulu, 28 Thiaw, 19 Theo

46 Vranckx, 4 Bennacer

56 Saelemaekers, 90 De Ketelaere, 10 Diaz

27 Origi

All. Stefano Pioli

A disposizione: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 77 Vasquez, 21 Dest, 25 Florenzi, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 14 Bakayoko, 8 Tonali, 33 Krunic, 7 Adli, 30 Messias, 17 Leao, 12 Rebic, 9 Giroud.

Squalificati: Tomori

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, Pobega

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Stadio: San Siro, Milano (MI)

Orario: 21.00

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it