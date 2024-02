Probabile formazione Milan: cinque novità, una assoluta. Leao gioca

Archiviata l’andata dei PlayOff di Europa League, e qualificazione ben indirizzata grazie al netto 3-0 rifilato al Rennes, il Milan sarà ospite del Monza all’U-Power Stadium nella sfida valida per la 25esima giornata di Serie A.

Si entra in una fase decisiva e tosta della stagione, con tanti impegni, difficili, e ravvicinati. È logico quindi che il mister inizi ad utilizzare la logica delle rotazioni, soprattutto per quei calciatori che fin qui hanno giocato sempre. Ci saranno ben cinque cambi rispetto all'impegno europeo di giovedì 15. Il primo riguarda la difesa, con Thiaw che prenderà il posto di Kjaer. Poi a centrocampo si cambia in blocco, con Adli e Bennacer che partiranno titolari. Sulla trequarti spazio ad Okafor, sembra che sia Pulisic a poter riposare: al momento è in vantaggio lo svizzero che giocherebbe a destra per la prima volta in stagione. E infine Jovic nuovamente titolare, turno di riposo, almeno dall'inizio, per Giroud. Per il resto ci sarà la miglior formazione possibile, con Loftus-Cheek, mattatore nelle ultime partite, ancora titolare.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 7 Adli

17 Okafor 8 Loftus-Cheek 10 Leao

15 Jovic

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 86 Nsiala, 24 Kjaer, 74 Jimenez, 95 Bartesaghi, 38 Terracciano, 14 Reijnders, Bennacer, 80 Musah, 81 Eletu, 11 Pulisic, 21 Chukwueze, 9 Giroud.

: Thiaw-Kjaer (70-30); Okafor-Pulisic (55-45); Bennacer-Reijnders (70-30).: Kalulu, Pobega, Tomori, Calabria.: /: Musah, Loftus-Cheek, Florenzi

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Andrea Colombo di Como.

Assistenti: Filippo Valeriani - Stefano Del Giovane

Quarto uomo: Francesco Fourneau

VAR: Valerio Marini

AVAR: Marco Guida

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: Domenica 18 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power, Monza

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it