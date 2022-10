Probabile formazione Milan: Dest e Krunic sulla corsia di destra. Ballo-Toure titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Big match in arrivo per il Milan di mister Stefano Pioli, che domani alle ore 21 affronterà allo Stamford Bridge di Londra i padroni di casa del Chelsea. I rossoneri, al momento, guidano la classifica del Girone E con quattro lunghezze (un pareggio esterno con il Salisburgo ed una vittoria interna contro la Dinamo Zagabria), mentre i Blues sono il fanalino di coda con un punto (una sconfitta con i croati ed un pareggio in casa con gli austriaci). Un rendimento, quello dei londinesi, che è costato caro a Thomas Tuchel, esonerato e sostituito dall'ex-allenatore del Brighton Potter. Vista la classifica, dunque, è prevedibile come domani il Chelsea abbia tutte le motivazioni necessarie per riscattare una bruttissima partenza ed il Milan, in emergenza infortuni, è chiamato ad una prova da grande squadra.

DEST E BALLO-TOURE TITOLARI, BENNACER CAPITANO - A sostituire gli assenti Mike Maignan, Davide Calabria e Theo Hernandez ci saranno rispettivamente Ciprian Tatarusanu, Sergino Dest e Fode Ballo-Toure, autore del gol dell'1-2 ad Empoli. In mezzo confermata la coppia titolare Kalulu-Tomori. In mediana ci sarà il tandem Bennacer-Tonali, con l'algerino che indosserà la fascia da capitano.

KRUNIC A DESTRA - Con Junior Messias ed Alexis Saelemaekers ai box, Rade Krunic è chiamato agli straordinari e si sposterà sull'out di destra. Con il bosniaco, sulla trequarti, ci saranno Charles De Ketelaere e Rafael Leao, giocatore nella lista dei desideri della squadra inglese. Davanti, a guidare l'attacco rossonero, ci sarà l'ex di giornata: bomber Olivier Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli.