Probabile formazione Milan, due recuperi per Pioli e un ballottaggio in difesa

Sconfitta a Monza, sconfitta a Rennes: le ultime due uscite del Milan sono state tutt'altro che positive. E domani sera a San Siro c'è l'Atalanta di Gasperini; contro la Dea quest'anno i rossoneri non sono ancora riusciti a vincere, perdendo sia in Serie A che in Coppa Italia. Senza neanche dover citare la pericolosità della classifica in caso di risultato negativo le motivazioni per approcciare e preparare al meglio la sfida di San Siro sono già più che sufficienti, ci si augura.

Ci sono due buone notizie per mister Pioli, con Calabria e Kalulu che ritrovano la convocazione. Il centrale francese partirà dalla panchina, mentre il capitano è attualmente in ballottaggio con Florenzi per una maglia da titolare sulla destra.

Mister Pioli, che deve fare a meno dello squalificato Jovic (due giornate), verosimilmente andrà a schierare il Milan dei titolarissimi, disponibili permettendo. Tra i pali Maignan, Theo a sinistra ed uno tra Calabria e Florenzi a destra; al momento è in vantaggio l'ex Roma. Al centro della difesa un cambio: di fianco a Gabbia ci sarà Thiaw, riposo per Kjaer. A centrocampo si va verso una mediana a due con Reijnders e Bennacer, mentre Loftus-Cheek è atteso nell'ormai posizione classica da trequartista. E infine in attacco il solito tridente pesante: Leao e Pulisic ai lati con Giroud unica punta.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 28 Thiaw 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 24 Kjaer, 20 Kalulu, 2 Calabria, 38 Terracciano, 74 Jimenez, 7 Adli, 80 Musah, 21 Chukwueze, 17 Okafor.: Pobega (infortunato), Tomori (ancora non pronto), Simic (Primavera), Zeroli (Primavera), Bartesaghi (Primavera), Eletu (Primavera).: Jovic: Musah, Loftus-Cheek, Florenzi: Florenzi-Calabria (60-40)

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Orsato

Assistenti: Costanzo - Passeri

Quarto ufficiale: Giua

VAR: Irrati

AVAR: Piccinini

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it