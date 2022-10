Probabile formazione Milan: è il tempo di Origi e Rebic. Riposano Leao e Giroud

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vigilia di Milan-Monza, match valido per l'undicesima giornata di Serie A 22/23. Una sfida molto particolare, perché vedrà Berlusconi e Galliani tornare a San Siro, ma da avversari: novanta e più minuti che saranno permeati da un'atmosfera sicuramente unica. Dopo la brutta notizia del nuovo KO di Mike Maignan Pioli ne ritrova due: Charles De Ketelaere e Kjaere hanno recuperato e sono a disposizione. Il mister, che ha preparato al meglio la gara, ma con un occhio già alla fondamentale partita di Champions di martedì, pensa a delle rotazioni. Andiamole a vedere nel dettaglio.

LEAO E GIROUD RIPOSANO - La notizia di giornata è che sia Rafael Leao e sia Olivier Giroud, in questo avvio di stagione anime dell'attacco rossonero, potrebbero andare incontro ad un turno di riposo. Scalpitano Ante Rebic e Divock Origi: il croato e il belga hanno smaltito i problemi fisici delle scorse settimane e sono pronti per dare alternative importanti al mister. Completeranno la trequarti Diaz, ad oggi avanti a De Ketelaere nel ballottaggio, e Junior Messias, anche lui di ritorno da un problema fisico.

OCCASIONE PER POBEGA - Turno di riposo per Bennacer con il Verona, turno di riposo per Tonali domani: è questa la strategia del tecnico rossonero per ruotare la mediana e avere i due titolari sempre al massimo. Scalpita quindi Tommaso Pobega, che in questo di avvio di stagione è stata spesso la prima alternativa a centrocampo. A disposizione Adli, Vranck e Krunic, pronti a dare il loro apporto a gara in corso se ce ne fosse bisogno.

RECUPERO FONDAMENTALE - In porta ci sarà ancora Tatarusanu, mentre c'è un recupero importante tra i centrali di difesa. Simon Kjaer torna a disposizione ed è importante che metta minuti nelle gambe in vista di martedì, data la squalifica e l'indisponibilità di Tomori in Champions League. Quindi Simon sarà affiancato dall'inglese, con Kalulu che partirà dalla panchina. A destra altra occasione per Dest, a sinistra il solito e insostituibile Theo Hernandez.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Pobega; Messias, Diaz, Rebic; Origi.