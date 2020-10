Probabile formazione Milan: Gigio titolare, tornano Calha e Theo. Rebic in panchina

“Incontreremo difficoltà, domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto. C'è tanta attenzione per la sfida di domani". Così mister Stefano Pioli ha parlato della gara contro l’Udinese, in cui ha ritrovato alcuni giocatori importanti tra cui Donnarumma, Rebic e Hauge: il primo è risultato negativo al tampone per il Covid-19, mentre il croato ha recuperato dal problema al gomito. Dunque dopo il turnover contro lo Sparta Praga, Pioli è pronto a partire dai titolarissimi.

GIGIO DAL 1’, TORNA THEO – Errore contro la Roma e spettatore non pagante contro lo Sparta Praga. Così è cominciata l’avventura di Tatarusanu al Milan, titolare dopo la positività di Donnarumma al Covid-19. Ora il portiere classe ’99 è risultato negativo al nuovo tampone ed è pronto a tornare tra i pali. Oltre a Gigio torna titolare anche Theo Hernandez, a cui Pioli ha concesso un turno di riposo, anche per provare Diogo Dalot sulla fascia sinistra. Il terzino portoghese ha risposto molto bene con un gol e un assist, ma per il momento torna in panchina.

TORNA KESSIE’, CAMBIA LA TREQUARTI – A centrocampo solo un cambio contro l’Udinese: Kessiè per Tonali. Sulla trequarti invece torna Calhanoglu dal primo minuto dopo la panchina contro lo Sparta Praga. Cambio anche sull’esterno destro: Castillejo non è stato convocato per la partita di Udine per un problema muscolare, contro i bianconeri partirà titolare Saelemakers. Sulla sinistra, invece, ci sarà ancora Rafael Leao. Davanti, il punto fermo Zlatan Ibrahimovic.

REBIC E HAUGE RECUPERATI – La notizia importante di oggi è il recupero di Rebic e Hauge, e la conseguente convocazione per la gara di domani. Mister Pioli ha parlato così oggi dell’esterno croato: “Ha fatto bene gli ultimi due allenamenti, è disponibile. Domani partirà dalla panchina, ma potrà fare uno spezzone di partita", le dichiarazioni del tecnico del Milan”.

Questa quindi la probabile formazione dei rossoneri in vista della gara contro l'Udinese:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leão, Ibrahimovic.