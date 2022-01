Probabile formazione Milan, Ibrahimovic avanti nel ballottaggio con Giroud. C’è Bakayoko

Battere il Venezia per timbrare la terza vittoria consecutiva e per dare un ulteriore strappo in classifica, evitando così di perdere tracce dell'Inter. Devono essere questi gli obiettivi del Milan di Stefano Pioli, in vista di una delle gare più scogliose di questo campionato. La trasferta in Laguna, che sarà valida per la ventunesima giornata, può nascondere tante insidie, ma i rossoneri, da grande squadra, dovranno evitarsi qualsiasi tipo di problema. Ed il tecnico del Diavolo è pronto a farlo con questo undici.

DIFESA OBBLIGATA - Data l'emergenza sulla retroguardia - a causa del ko di Simon Kjaer e delle positività al Coronavirus di Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Davide Calabria - il Milan è obbligato a riproporre la difesa adattata che è scesa in campo con la Roma. Davanti a Mike Maignan, reduce da una prestazione super contro i giallorossi, infatti, agiranno Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez (a rischio squalifica poiché diffidato).

CI SONO BAKAYOKO ED IBRA - Nonostante i quattro gialli ottenuti in queste prime venti giornate di campionato, Pioli manderà comunque in campo dal 1' minuto anche Sandro Tonali. Con lui, al posto di Krunic, ci sarà Bakayoko, entrato con convinzione negli ultimi 25' minuti del match di San Siro contro la Roma. Davanti ai due, poi, ci saranno Messias, Brahim Diaz ed Alexis Saelemaekers, con Leao (in ballottaggio) che dovrebbe partire dalla panchina. A guidare l'attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic, al momento in vantaggio su Olivier Giroud, autore di un gol e di un assist nelle ultime due partite di campionato.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bakayoko; Messias, Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.