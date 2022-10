Probabile formazione Milan: Pioli non cambia. Davanti ancora Giroud

MilanNews.it

Archiviata la sconfitta contro il Chelsea, il Milan si rituffa nel campionato per la trasferta di Verona, prevista per domani alle 20:45 contro l'Hellas del neo allenatore Salvatore Bocchetti.

Dall'infermeria non ci sono novità: nessuno, tra gli indisponibili di martedì, recupererà e, di conseguenza, Stefano Pioli si affiderà alla formazione titolare dell'ultima gara di Champions League. Tatarusanu in porta, Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mezzo con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Brahim Diaz e da Krunic al centro; ballottaggi tra Krunic e Messias e tra Giroud e Rebic, con i primi favoriti.

PROBABILE FORMAZIONE

Tatarusanu

Kalulu Gabbia Tomori Theo

Tonali Bennacer

Brahim Krunic Leao

Giroud

Ballottaggi: Krunic-Pobega (70-30); Giroud-Rebic (70-30)



Indisponibili: Maignan, Kjaer, Florenzi, Calabria, Saelemaekers, Ibrahimovic, De Ketelaere

Squalificati: /