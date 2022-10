Probabile formazione Milan: poca scelta per Pioli, ma c'è un ballottaggio. Out De Ketelaere

MilanNews.it

La bella partita contro la Juventus conforta Pioli nelle scelte per il match contro il Chelsea, valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League ed in programma domani alle 21.00 a San Siro; il tecnico rossonero, d'altronde, dovrà ancora fare di necessità virtù: rispetto al match di Londra rientrano Theo Hernandez e Messias, ma resta fuori De Ketelaere per un affaticamento muscolare insieme a Maignan, Kjaer, Florenzi, Calabria e Saelemaekers e ai non in lista UEFA Adli, Vranckx, Thiaw e Bakayoko.

Dal primo minuto, dunque, sarà schierata una formazione identica a quella vista contro la Juventus, con l'unico cambio sulla trequarti tra Krunic e Pobega. In porta Tatarusanu, in difesa confermato Gabbia al fianco di Tomori con Kalulu spostato a destra e il rientrante Theo a sinistra; Tonali-Bennacer coppia di centrocampo con Giroud di punta supportato da Leao a sinistra, Brahim Diaz a destra e Krunic al centro. Panchina per Rebic e Origi.

PROBABILE FORMAZIONE

Tatarusanu

Kalulu Gabbia Tomori Theo

Tonali Bennacer

Brahim Krunic Leao

Giroud



Ballottaggi: Krunic-Pobega (70-30)



Indisponibili: Maignan, Kjaer, Florenzi, Calabria e Saelemaekers, Adli, Vranckx, Thiaw e Bakayoko

Squalificati: /