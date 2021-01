Probabile formazione Milan: prima da titolare per Tomori. Saelemaekers, Leao e Rebic dietro a Zlatan

Domani, alle ore 18, il Milan sfiderà allo Stadio Dall'Ara il Bologna di Sinisa Mihajlovic. All'andata, il match terminò 2-0 in favore dei rossoneri, che uscirono vittoriosi da San Siro grazie alla doppietta di Ibrahimovic. Pioli, per la trasferta in terra emiliana, ha recuperato Mario Mandzukic e Sandro Tonali. Importante anche il ritorno di Ismael Bennacer, uomo chiave del centrocampo rossonero, che torna ad apparire nella lista dei convocati dopo ben 50 giorni di assenza.

PRIMA DA TITOLARE PER TOMORI - Davanti al solito Gigio Donnarumma, agiranno i tre titolarissimi Calabria, Romagnoli e Theo Hernandez. A comporre il quartetto ci sarà il neo-acquisto Fikayo Tomori, il quale sostituirà l'infortunato Simon Kjaer (costretto al forfait dopo i dolori al muscolo del retto femorale della coscia sinistra rimediati nel derby). Per l'inglese, dunque, sarà la prima da titolare con la maglia rossonera.

RECUPERA TONALI, LEAO TREQUARTISTA - I due mediani saranno Sandro Tonali e Franck Kessie, con Ismael Bennacer - tornato dal lungo stop - che partirà dalla panchina e che potrebbe entrare in campo per uno spezzone di partita per mettere minutaggio nelle gambe. Davanti, invece, confermato il trittico Saelemaekers-Leao-Rebic con Zlatan Ibrahimovic punta. Non sarà della partita Hakan Calhanoglu, che non raggiungerà i compagni a Bologna nelle prossime ore.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Rafael Leao, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.