Probabile formazione Milan - Suso fuori per infortunio, spazio a Castillejo: le scelte di Pioli

Il forfait di Suso cambia i piani di Stefano Pioli per la gara contro la Lazio. Il laterale spagnolo ha riportato un risentimento muscolare che lo ha messo ko per la partita con i biancocelesti e questo suo alzare bandiera bianca, riapre le porte della titolarità a Samu Castillejo, che sarà preferito ad Ante Rebic come esterno destro del tridente che sarà completato da Piatek e Calhanoglu, esattamente come avvenuto in avvio di partita con la Lazio.

TORNA BIGLIA - In cabina di regia, rispetto a tre giorni fa, ci dovrebbe essere il ritorno di Lucas Biglia, con Paquetà e Kessie a completare il reparto mentre in difesa, con Musacchio fuori per infortunio, verrà riproposto Calabria dall’inizio come terzino destro mentre Leo Duarte sarà al fianco di Romagnoli. A sinistra, l’imprescindibile Theo Hernandez.

Questa la probabile formazione:

G. Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.