Probabile formazione Milan: tornano Bennacer e Theo, Salemaekers in vantaggio su Castillejo

A seguito del pareggio contro l'Atalanta a San Siro, il Milan domani sarà impegnato a Marassi per tentare di inseguire il quinto posto, obiettivo complicatosi dopo il 2-1 della Roma sulla Fiorentina. I rossoneri proveranno comunque a battere la Sampdoria, nella speranza che i giallorossi possano inciampare nella doppia sortita a Torino. Stefano Pioli potrà contare sul rientro di Theo Hernandez e Ismael Bennacer, tornati a disposizione dopo la squalifica della scorsa giornata di campionato.

EMERGENZA RIDOTTA - Il Milan non potrà ancora contare su Romagnoli e Conti, ancora out per infortunio, ma Theo Hernandez prenderà nuovamente il suo posto a sinistra, con Laxalt che si riaccomoderà in panchina. Conferme totali, invece, per gli altri componenti della retroguardia: davanti a Donnarumma ci saranno Calabria, Gabbia e Simon Kjaer. Si riforma anche la coppia di centrocampo titolare: insieme a Kessie ci sarà Bennacer, sostituito con qualche difficoltà da Biglia al Meazza.

ATTACCO CONFERMATO? - Samu Castillejo è tornato a disposizione, tanto da subentrare a gara in corso nel match contro l'Atalanta. Al Ferraris, tuttavia, dovrebbe partire ancora dall'inizio Saelemaekers, per quello che è l'unico ballottaggio di giornata. Certezze importanti per gli altri tre elementi del reparto offensivo: Calhanoglu, Rebic e Zlatan Ibrahimovic, il quale sembra sempre più vicino ad una conferma in rossonero.

Di seguito la probabile formazione rossonera:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.