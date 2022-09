Probabile formazione Milan: verso De Ketelaere out e Brahim in. Il resto è 10 tipo

MilanNews.it

Dopo il pareggio all'esordio contro il Salisburgo, il Milan cercherà domani a San Siro la prima vittoria in questa fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Zagabria, uscita trionfante dal confronto nel primo turno contro il Chelsea: calcio d'inizio alle 18:45.

Per farlo, Stefano Pioli si affiderà a quello che potremmo definire '10 tipo', poiché giocheranno dieci calciatori solitamente impegnati come titolari (prendendo come formazione ideale quella del derby) ai quali si aggiungerà una sola novità: Brahim Diaz, infatti, è al momento in vantaggio su Charles De Ketelaere per giocare da trequartista centrale, sia per motivazioni di natura tecnica (il belga potrebbe dare il cambio a Giroud da punta nella ripresa) che per la logica delle rotazioni in vista del match contro il Napoli di domenica. Per il resto, come anticipato, difesa e centrocampo ampiamente confermati con la solita alternanza a destra tra Saelemaekers (domani toccherà a lui) e Messias. Torna a disposizione Krunic.

PROBABILE FORMAZIONE

Maignan

Calabria Kalulu Tomori Theo

Tonali Bennacer

Saelemaekers Brahim Leao

Giroud



Ballottaggi: Brahim Diaz-De Ketelaere (70-30)

Squalificati: /

Indisponibili: Florenzi, Rebic, Origi e i calciatori non inseriti in lista UEFA