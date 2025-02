probabile formazione Verso Torino-Milan: out Walker, Theo e Jimenez titolari. In attacco spazio ancora a Joao Felix

vedi letture

Tutta la negatività post eliminazione dalla Champions League va lasciata alle spalle perché domani è già vigilia di Serie A. I rossoneri, che si leccano le ferite dopo la clamorosa debacle contro il Feyenoord, sabato 22 andranno a Torino per affrontare i granata di Vanoli del match delle 18.00 del sabato pomeriggio di campionato. Ma come arriva la squadra di Conceiçao alla sfida in Piemonte?

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport e Sky, in vista della sfida di domani contro il Torino, Theo Hernandez è stato provato oggi tra i titolari e giocherà regolarmente dal primo minuto. Kyle Walker non ci sarà per un problema muscolare non banale, salterà con ogni probabilità anche le gare di settimane prossima. Al suo posto ci sarà Alex Jimenez a destra.

Stando alle ultime novità, Joao Felix potrebbe partire ancora dal primo minuto come nell'ultima gara casalinga in Champions. A centrocampo ancora spazio al duo Musah-Reijnders, con Fofana che potrebbe essere utile a gara in corso. A completare il reparto offensivo ci saranno Pulisic, Leao e Gimenez.

LA PROBABILE FORMAZIONE

16 Maignan

20 Jimenez 28 Thiaw 31 Pavlovic 19 Theo

14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 79 Joao Felix 10 Leao

7 Gimenez

All. Conceiçao

A disp.: Sportiello, Torriani, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Bondo, Chukwueze, Sottil, Abraham, Camarda, Jovic.

Infortunati: Florenzi, Loftus-Cheek, Walker, Emerson Royal

Ballottaggi: Tomori/Pavlovic/Thiaw, Musah/Joao Felix

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Tolfo-Cipressa

IV Uomo: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 22 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Olimpico Grande Torino

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it