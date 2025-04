Pulisic all'inizio, Gimenez alla fine: 0-2 del Milan a Venezia. Il 3-4-3 è il modulo su cui proseguire

Con il gol all’inizio di Pulisic e quello alla fine di Gimenez, il Milan espugna Venezia dando continuità di modulo e di risultati alla vittoria nel derby. Il Diavolo sale a 54 punti, 5 in meno del sesto posto (per ora), mentre i lagunari rimangono al terz'ultimo posto, in attesa dei risultati delle rivali.

LA PARTITA

Primo tempo

Problemi per Jovic nel riscaldamento, c'è Abraham per Conceicao in attacco. Il Milan parte meglio ed ha subito una occasione con Leao, che viene murato all'ultimo da Busio. Al 5' i rossoneri sono già avanti: errore di Candé in uscita, Fofana serve Pulisic che davanti a Radu non sbaglia e insacca. Nicolussi Caviglia prova a rispondere subito, botta da fuori che finisce alta. Il Diavolo governa il possesso palla, ma il Venezia sa come rendersi pericoloso quando ha la sfera fra i piedi. Come al 22', quando Condé recupera un bel pallone e lo serve a Busio, sventagliata che innesca un ispirato Yeboah, palla a Zerbin che si gira e calcia a fil di palo. Due minuti dopo Yeboah si trova sul destro la palla del pari, ma il suo destro non centra i pali da ottima posizione, seppur defilata. Theo Hernandez calcia dai 20 metri, senza troppa convinzione. Al 32' Nicolussi Caviglia ha una chance dal limite: botta sul palo di Maignan, fuori di un soffio. Grande azione della squadra di Di Francesco due minuti dopo: tacco di Busio, cross di Haps e Yeboah da pochi passi segna l'1-1, ma c'era fuorigioco di rientro per l'americano e la rete viene annullata. Sul finire di frazione, annullata una rete anche a Pulisic, anche in questo caso per offside.

Secondo tempo

Il Venezia riparte alla caccia del gol. Zerbin crossa per Nicolussi Caviglia, destro al volo dal cuore dell'area che sfiora il palo. I lagunari sembrano aver maggior voglia di cercare la rete in questa fase. Abraham pericoloso al 63', ma è impreciso dai 20 metri. La partita rischia di addormentarsi, Di Francesco passa al 3-4-2-1 inserendo anche Oristanio. Conceicao risponde con Gimenez che va subito vicino al bersaglio su un cross di Loftus-Cheek. I rossoneri godono di ampi spazi, ma non la chiudono: Loftus-Cheek ha modo di colpire in una folata offensiva, ma manda alto. Si avvicina il novantesimo, Oristanio sgasa, la palla arriva a Zerbin che non inquadra lo specchio da buona posizione. In pieno recupero, palla lunga per Gimenez che supera Radu con un bel pallonetto e chiude i giochi.