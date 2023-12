Pulisic, che impatto! E' uno dei migliori al Milan nell'era post-Berlusconi: il dato

Sabato sera, dopo il 3-1 contro il Frosinone, la copertina se l'è presa Luka Jovic con una rete segnata e un assist, ma tra i migliori in campo nel Milan c'è sicuramente anche Christian Pulisic, autore del gol del momentaneo 2-0. Una rete bellissima, soprattutto per il controllo di palla in corsa dopo un lancio lungo di Mike Maignan.

CHE IMPATTO! - Pulisic è l'acquisto estivo del Diavolo che ha avuto certamente l'impatto migliore fino a questo momento. E a dirlo è anche questo dato riportato da SkySport24: l'attaccante americano, arrivato in estate a titolo definitivo dal Chelsea, è infatti terzo nella speciale classifica dei giocatori del Milan che, nell'era post-Berlusconi, hanno avuto l'impatto migliore dopo 14 giornate. In vetta a questa graduatoria c'è Piatek con 8 gol segnati nella stagione 2018-19, seguito da Ibrahimovic (5 gol e 3 assist nella stagione 2019-2020) e appunto Pulisic che finora ha collezionato 5 reti e due assist (seguono Giroud 21-22 con 4 gol e Theo Hernandez 19-20 con tre gol e due assist).

CONTROLLO MERAVIGLIOSO - L'ultima rete, bellissima, risale all'ultimo week-end ed è arrivata dopo una giocata da far vedere in tutte le scuole calcio: il controllo con cui mette giù il pallone dopo un lancio lunghissimo di Maignan è da grande giocatore. Le sue qualità tecniche non sono certamente una sorpresa per i tifosi del Milan che stanno conoscendo un giocatore che ha anche un’intelligenza calcistica fuori dal comune. Anche se sono passati solo pochi mesi, si può già dire che l'acquisto di Pulisic è stato certamente azzeccato.