Pulisic è inamovibile: in 4 si giocano un posto accanto a lui per la Juventus

vedi letture

Una delle certezze di questo Milan di Massimiliano Allegri, formato inizio stagione, è che Christian Pulisic è la pedina inamovibile dell'attacco rossonero. Lo dicono i numeri e lo dice il suo atteggiamento in campo: 6 gol e 2 assist in 7 partite tra Serie A e Coppa Italia sono numeri oggettivamente da fuoriclasse. L'americano è l'unico attaccante ad aver segnato in campionato per il Diavolo, dunque il tecnico livornese partirà da lui nella stesura della formazione contro la Juventus.

Un posto per 4: Santi avanti

Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, in vista del big match contro la Juve in programma domenica sera, sono quattro i giocatori che si contendono il posto accanto a Pulisic. Il favorito numero uno però, per la rosea, è Santiago Gimenez, partito dal primo minuto praticamente sempre in questo avvio di stagione. Allegri ha dimostrato di apprezzare il lavoro del centravanti messicano per la squadra, anche se questo non porta a un gol: come accaduto contro il Napoli. Per tale ragione a oggi, giorno in cui si riparte a lavorare a Milanello, l'ex Feyenoord è in pole position per cominciare dall'inizio all'Allianz Stadium. La speranza è di sbloccarsi anche in campionato, come successo in Coppa Italia.

Tentazione Loftus

Se Gimenez parte favorito in questa settimana di allenamenti, Allegri potrebbe meditare anche una mossa a sorpresa. L'idea potrebbe essere quella di affiancare Loftus-Cheek a Pulisic per cercare di dare meno punti di riferimento possibili alla difesa juventina. Il centrocampista inglese sta trovando meno spazio nella linea mediana anche a causa delle ottime prestazioni di Fofana ma il tecnico stravede per lui e potrebbe decidere di impiegarlo così. La stessa funzione potrebbero averla sia Nkunku che Leao: il secondo è ancora lontano dalla miglior condizione e dunque difficilmente comincerà dall'inizio, anche perché potrebbe rivelarsi un'arma davvero ottima a gara in corso; il primo è stato elogiato da Allegri e sembra sicuramente più pimpante ma al momento parte dietro nelle gerarchie.