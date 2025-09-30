Nuovo stadio, ecco i prossimi passi: dal rogito al progetto, dall'inizio dei lavori alla prima partita nel 2031 fino alla demolizione di San Siro

Cosa succederà ora che il Consiglio Comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter? Gazzetta.it illustra i prossimi passi che porteranno alla costruzione del nuovo stadio dei due club milanesi:

- ENTRO IL 10 NOVEMBRE: entro questa data, giorno in cui scatterà il vincolo sul secondo anello di San Siro, si dovrà arrivare al rogito. I prossimi 40 giorni serviranno er avere il via libera delle banche e completare le pratiche.

- PROGETTO NEI PROSSIMI 9-12 MESI: prima ancora di avere il via libera definitivo del Consiglio Comunale, Milan e Inter hanno scelto due studi di architettura di rilevanza mondiale come Manica e "Foster + Partners" per il progetto del nuovo stadio che verrà elaborato nei prossimi 9-12 mesi. Il progetto dovrà poi essere approvato da una conferenza di servizi, che coinvolgerà quindi Comune, Regione, Agenzia regionale per la protezione ambientale e altri enti.

- VIA AI LAVORI NELLA PRIMA META' DEL 2027: se tutto andrà per il verso giusto e i tanti ricorsi attesi non saranno degli ostacoli insormontabili, nella prima metà del 2027 inizieranno i lavori per il nuovo stadio, che sorgerà nell’area dei parcheggi dell’attuale San Siro. Durante questa fase, nella quale conviveranno due impianti (uno in attività e uno in costruzione), ci sarà anche lo spostamento del tunnel Patroclo.

- INAUGURAZIONE NEL 2031: i lavori per la costruzione del nuovo stadio dovrebbero durare quattro anni e quindi la prima partita si dovrebbe giocare nel 2031. Per ancora qualche mese, Milano avrebbe due stadi, uno storico utilizzato per i concerti e uno moderno usato per le partite

- DEMOLIZIONE SAN SIRO NEL 2031 O 2032: terminata la costruzione del nuovo impianto, è prevista poi la demolizione di gran parte di San Siro: si inizierà dal tetto, poi terzo anello, secondo e infine il primo. Resterebbe in piedi l’angolo Sud-Est dello stadio, con parte della tribuna arancio e parte della Curva Sud.

- EURO 2032: nel 2032, l'Italia ospiterò l'Europeo insieme alla Turchia. San Siro non ha requisiti UEFA per ospitare le partite, mentre ovviamente il nuovo stadio li avrebbe. Se tutto verrà fatto e verrà fatto in tempo, Milano sarà una delle case di Euro2032.

