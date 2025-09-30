esclusiva mn Tavolieri: "Saelemaekers mi ha stupito: ecco com'è cambiato. A Milano è felice, è un calciatore-tifoso"

vedi letture

Alexis Saelemaekers è una delle sorprese di questo inizio di stagione del Milan. L'esterno rossonero si è preso il posto da titolare e sta stupendo per rendimento e furore agonistico. Ha parlato di lui, in esclusiva su MilanNews.it, il collega belga Sacha Tavolieri.

Ti ha stupito il suo impatto stagionale?

"Ammetto di essere un po' sorpreso, il calciatore ha un talento fantastico ma non aveva mai dimostrato tutto questo nelle precedenti esperienze in Italia. Sono sorpreso perché non lo avevo mai visto così, con questa grinta. Vuole dimostrare tanto, poi si sente sul campo che vuole prendersi una rivalsa".

Com'è cambiato rispetto all'ultimo anno?

"Credo sia molto cambiato dal punto di vista mentale, fisico, poi c'è anche una questione di leadership. Ha dimostrato di avere personalità, in queste prime uscite ha fatto molto bene. Ha acquisito più esperienza, non pensavo potesse arrivare a un livello così importante".

La svolta della sua carriera fino a questo punto?

"Claudio Ranieri ha fatto su di lui un lavoro molto importante, e anche Alexis si è trovato nel momento giusto con un allenatore che ha tirato fuori le sue qualità. Ranieri ha coltivato il suo talento al momento giusto".

Il Milan ha sempre voluto tenerlo?

"Allegri ha sempre avuto fiducia in lui, e sin dall'inizio c'è stato un buon rapporto tra i due. Saelemaekers ha subito dimostrato tanto ripagando la fiducia, c'è una concorrenza sana in quella posizione di campo ma ora sta giocando il migliore in quel ruolo".

E il suo futuro?

"Il Milan ha avuto fiducia in lui, ora è il suo momento. Saelemaekers è riuscito a sfruttarlo e sta facendo un passo in avanti nella sua carriera. Vuole restare al Milan, lui è un calciatore-tifoso, si sente parte del progetto, dentro la squadra. A Milano è molto felice, ama la città e questo è importante".