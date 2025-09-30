Leao: “Quando gli avversari vengono a San Siro, devono sentire la furia. I nuovi hanno visto la differenza”

Leao: “Quando gli avversari vengono a San Siro, devono sentire la furia. I nuovi hanno visto la differenza”MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:03Primo Piano
di Antonello Gioia

Rafael Leao, attaccante del Milan, si é così espresso su Twitch elogiando il clima di San Siro con la tifoseria presente: “Ogni volta che (le squadre avversarie, ndr) vengono a San Siro devono capire la furia, la furia. É troppo importante per noi. Tutti, anche quelli nuovi, hanno capito la differenza che c’è quando siete tutti a San Siro”