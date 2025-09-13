Pulisic provato dalla sosta, può andare in panchina: Loftus e Rabiot si giocano il posto al fianco di Gimenez

vedi letture

Christian Pulisic è la stella degli Stati Uniti di Mauricio Pochettino, nonostante le tensioni della scorsa estate dove l'11 del Milan ha deciso di non rispondere alla convocazione della Nazionale per la Gold Cup per riposarsi e rigenerarsi in vista di questa stagione. Messe da parte tutte le incomprensioni, gli States sono tornati a non fare a meno di Pulisic, come confermano i 155 minuti giocati sui 185 disponibili nelle sfide di questa sosta contro Corea del Sud e Giappone.

Numeri che sicuramente hanno un peso sul ritorno a Milano dell'americano, che tra impiego, fuso orario e viaggio transoceanico potrebbe non essere al meglio. Di solito l'ex Chelsea ci ha abituati a un recupero rapido da situazioni del genere, ma Max Allegri potrebbe decidere di gestirlo in un modo diverso rispetto ai suoi predecessori, per quanto in un attacco scarso di alternative Pulisic sia essenziale.

Pulisic può andare in panchina

È inevitabile: tra le partite e il viaggio di ritorno in Italia Christian Pulisic è un po' scombussolato. Ci sta, è normale, anche se l'americano è abituato a spostamenti del genere, visto che lo fa praticamente da tutta la carriera. Considerata l'importanza della sfida contro il Bologna, però, Max Allegri non avrebbe intenzione di rischiare, motivo per il quale potrebbe deciderlo di farlo partire dalla panchina sfruttandolo a partita in corso, un po' come jolly d'attacco proprio come successo a Lecce (con ottimi risultati tra l'altro).

Ovviamente la decisione finale verrà presa quest'oggi nel corso della rifinitura per la partita di domani contro il Bologna, ma la sensazione è che si stia viaggiando spediti in questa direzione. Di conseguenza sorge spontaneo domandarsi: chi verrà schierato titolare al fianco di Santiago Gimenez? Uno tra Adrien Rabiot e Loftud-Cheek, con quest'ultimo che già a Lecce si era divertito ad avanzare sulla posizione di trequarti scambiandosi con Alexis Saelemaekers.