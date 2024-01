Quando la vittoria è di squadra: Milan, riecco lo 'spirito scudetto' che può riportare in alto

Rimonta pazza del Milan a Udine sabato sera: in una tradizionalmente difficile trasferta, i rossoneri erano andati in vantaggio contro l'Udinese, subendo il pari prima e il gol del sorpasso bianconero poi. Sul 2-1 molti tifosi avranno già pensato, rassegnandosi, a un'altra partita persa. E invece la squadra di Pioli, differentemente da tante altre occasioni in questo campionato, ha tirato su la testa e ha ribaltato la sfida, portando a casa 3 punti preziosissimi anche da Udine, spesso considerata una trasferta stregata, contro una squadra che ultimamente non può che prendersi il titolo di bestia nera.

SQUADRA - In quante occasioni abbiamo visto il Milan di quest'anno sbriciolarsi dopo aver subito il gol del vantaggio avversario? La risposta è praticamente tutte, basti pensare alla recentissima sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta. Quando le cose si fanno difficili, il Milan difficilmente riesce a mettere in campo una reazione forte, che spazzi via le difficoltà, perché fa fatica a trovare le basi da cui far partire questa reazione. Il Milan visto a Udine, però, una di queste basi l'ha trovata: la forza della squadra. La stessa che si era vista contro il Newcastle, unica altra occasioni in cui i rossoneri hanno avuto una reazione forte alle difficoltà che il campo aveva presentato. Il Milan di Udine si è trasformato da un gruppo di calciatori che vestono la stessa maglia e sono in campo nello stesso momento, quasi in maniera casuale (sensazione percepita più volte in situazioni di svantaggio, in cui i rossoneri si scollano e si perdono senza riuscire a reagire), in una squadra vera e propria, un corpo unico formato da 11 giocatori che insieme lottano per lo stesso obiettivo.

SPIRITO SCUDETTO - Sono partite come quella di sabato sera che creano la vera forza del gruppo. Partite come quelle che il Milan era in grado di fare negli anni scorsi, specialmente quello dello scudetto, con la grandissima rimonta contro l'Inter e le ultime, sofferte, giornate, in cui con forza e pazienza il Milan ha sconfitto, su tutte, Lazio e Fiorentina in partite complicate, risolte dalla voglia di vincere e dallo 'spirito scudetto'. Lo stesso spirito visto anche l'anno scorso, a intermittenza, specialmente nelle imprese di Champions fino alla tragica semifinale con l'Inter. Da lì questo spirito si è un po' perso, e la vittoria di Udine è forse il primo segnale chiaro che ci dice che il Milan, questo spirito, l'ha ritrovato. E allora è possibile anche sognare, sia in ottica di un - difficilissimo, va detto - scudetto, che in ottica Europa League, trofeo che ancora in bacheca non c'è. Chissà...