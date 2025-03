Reijnders e Pulisic, numeri da record per i due veri top player del Milan

vedi letture

Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. La formula magica, in questa stagione, è sempre la stessa. Anche ieri pomeriggio a San Siro, in occasione del 29° turno del campionato di Serie A Enilive, il Milan ha vinto contro il Como in rimonta grazie ai gol dell'attaccante americano e del centrocampista olandese, i due veri top player del Milan.

Numeri da record

La stagione a livello di squadra non sta andando benissimo e questo è sotto gli occhi di tutti. Se ci sono due note positive però sono sicuramente Tijjani Reijnders e Christian Pulisic, senza i quali probabilmente l'annata rossonera sarebbe stata ancora peggiore. I due calciatori stanno mettendo in piedi delle stagioni individuali con numeri da record. Il calciatore statunitense ha raggiunto i 15 gol stagionali, eguagliando già il suo primato personale fatto registrare nella scorsa stagione: statistiche che, con questo rendimento e con tante gare davanti, possono anche migliorare. Prima dei due anni in rossonero, il top era stato raggiunto nel primo anno al Chelsea con 11 gol. Ancora meglio per il centrocampista olandese che quest'anno ha davvero fatto il salto di qualità per quanto riguarda la sua efficienza in fase realizzativa: 13 gol totali, dopo i soli 4 della passata stagione e dopo i 7 raggiunti in due distinte annate con l'AZ. Al momento Pulisic e Reijnders sono i migliori marcatori del Milan in A con 9 gol.

I due veri top player

E se ogni anno ci si aspetta la consacrazione a livello di leadership di giocatori come Maignan, Theo o Leao, quest'anno le spalle su cui poggia il Milan sono chiaramente quelle di Reijnders e Pulisic. I due giocatori non solo si mettono in mostra in campo ma sono protagonisti anche fuori, presentandosi spesso - nella buona e nella cattiva sorte - davanti ai microfoni e alle telecamere. Ieri Reijnders ha usato parole chiare: "Facciamo errori individuali e questo non può succedere se giochi al Milan". Gli ha fatto eco Pulisic che non è in grado di capire come sia possibile l'approccio sempre difficoltoso della squadra: "C'è tanto talento in questa squadra, tutti lo sanno: dobbiamo trovare il giusto equilbrio su come attaccare e come difende. È difficile momento per noi ma non per mancanza di motivazione, vedo i ragazzi ogni giorno e lavoriamo duramente". Tra i tanti dubbi in vista della prossima stagione, una certezza c'è: anzi due.