Reijnders sa fare tutto. Ora è anche un bomber: sette gol nelle ultime otto gare

Setto gol nelle ultime partite sono numeri da grande attaccante. E invece stiamo parlando di Tijjani Reijnders che di professione fa il centrocampista, ma nelle ultime settimane si è trasformato in un vero goleador. L'olandese sta diventando sempre più completo e ormai sa fare tutto: corre come un mediano, ha i tempi d’inserimento della mezzala offensiva, tratta il pallone come un trequartista e calcia in porta come una punta.

REIJNDERS GOLEADOR - Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che racconta gli ultimi 42 giorni di Reijnders che dalla doppietta al Club Brugge in Champions League fino alla gol di martedì negli ottavi di Coppa Italia contro il Sassuolo ha segnato a raffica. Dopo quelle reti ai belgi, sono arrivate, in ordine sparso, le due marcature in campionato contro l'Empoli e il gol al Monza. Indimenticabile, poi, la rete al Bernabeu al Real Madrid, mentre l'ultima esultanza è arrivata appunto martedì a San Siro contro gli emiliani con un potente tiro da fuori area. Al prossimo gol, l'olandese avrà già doppiato i numeri dello scorso anno, quando si fermò a quattro in tutte le competizioni.

CHE COPPIA CON FOFANA! - Reijnders è ormai un perno insostituibile del Milan di Paulo Fonseca che non rinuncia praticamente mai a lui e a Youssouf Fofana in mezzo al campo. Con il francese ha trovato un'ottima intesa: l'ex Monaco è l’uomo che dà equilibrio alla squadra, mentre l’olandese è l’elemento di corsa e fantasia che fa da collante con l’attacco. Per Tijjani è già pronto il rinnovo di contratto fino al 2030 con un importante aumento dell'ingaggio, che passerà dagli attuali da 1,7 a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Un prolungamento più che meritato per blindare un grande centrocampista e allontanare i top club che hanno messo gli occhi su di lui.