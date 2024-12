Repubblica - Fonseca crede ancora allo scudetto, ma a gennaio servono rinforzi

Il Milan vince e convince contro l'Empoli, ma è da queste vittorie tutt'altro che semplici che emerge la nuda e cruda verità: sono state fin troppe le frenate in questa stagione per la formazione di Paulo Fonseca. Eppure, dovendo ancora recuperare la partita contro il Bologna, che sembrerebbe aver anch'esso ingranato, con i tre punti di ieri il Diavolo sarebbe tornato ad avvicinarsi alla zona Champions League, obiettivo che non entusiasma i tifosi ma che per la proprietà rossonera rappresenta essere una condizione essenziale in quanto, in caso di fallimento, verrebbe seriamente compromesso l'oramai consueto scudetto del bilancio, totem della dirigenza angloamericana.

A fronte di questo, scrive questa mattina La Repubblica, a fronte delle oscillazioni continue, che oramai non si può più permettere, il Milan sta constatando quanto qualche integrazione nella rosa sarebbe opportuna nel prossimo calciomercato.

Continua il quotidiano scrivendo che dunque conviene ascoltare le indiscrezioni che non portano troppo lontano da Milano, visto che a Monza si dà per oramai scontata l'uscita del centrocampista francese Warren Bondo, profilo tuttofare che farebbe più che comodo ad una mediana, come quella rossonera, che in questo primo trimestre di stagione ha potuto fare affidamento solo sulla coppa Reijnders-Fofana.

Quanto al vice Theo Hernandez, invece, l'esame San Siro per l'empolese Pezzella non è che sia andato poi chissà quanto bene, motivo per il quale si continueranno a valutare profili fino a quando non verrà poi presa una decisione definitiva a gennaio.

IL MILAN ED IL REBUS MALDINI - Secondo La Repubblica il rebus più consistente del mercato del Milan, rinviabile forse a giungo e non oltre, continuare a riguardare Daniel Maldini, che anche ieri nel derby contro il Como ha brillato. E siccome il Milan ha conservato il diritto di prelazione, il mancato rispetto per 6 milioni di euro, considerata la necessità di trovare un'alternativa a Christian Pulisic nel ruolo di trequartista, sarebbe alquanto bizzarro.