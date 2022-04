Repubblica - Nuovo stadio, il Milan potrebbe costruirlo da solo. E con il cambio di proprietà...

MilanNews.it

Rivali in campo stasera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma unite nel progetto di costruzione del nuovo stadio di Milano. Milan e Inter sono al lavoro ormai da oltre tre anni per il nuovo impianto che dovrebbe prendere il posto di San Siro. Purtroppo però i tempi si stanno allungando parecchio a causa delle solite difficoltà politico-burocratiche italiane e quindi al momento non ci sono certezze su quando i due club potranno avere uno stadio di proprietà.

STADIO DA SOLO? - Secondo Repubblica, però, nelle ultime ore starebbero circolando delle indiscrezioni secondo cui se il progetto San Siro dovesse essere abbandonato, il Milan potrebbe anche valutare la possibilità di staccarsi dall'Inter e studiare un nuovo impianto tutto suo. E chissà che il possibile cambio di proprietà in via Aldo Rossi, con l'arrivo di Investcorp, non possa accelerare questo scenario visto che il fondo del Bahrain è specializzato in investimenti immobiliari (sarebbero anche attratti dall'idea di spostare il Centro sportivo di Milanello nei 27 mila ettari della Maura dentro il parco di Trenno).

SCENARI INCERTI - I continui ritardi del progetto del nuovo San Siro potrebbero quindi cambiare le carte in tavola, anche perchè la proprietà dell'Inter non sembra avere la stessa urgenza di Elliott di avere il nuovo stadio. L'alternativa a San Siro continua ad essere l’area delle ex acciaierie Falck, con i contatti con il comune di Sesto San Giovanni che sono ripresi da qualche tempo. Ma il cambio di proprietà al Milan potrebbe cambiare ulteriormente le cose.