Riparte la Serie A, Milan a Bologna con tante novità: Pioli le lancerà subito

L'estate del Milan è stata assai rovente: dopo gli addii a giugno di Ibrahimovic (ritiro dal calcio giocato), l'esonero di Paolo Maldini e di Frederic Massara, la cessione di Tonali e il mancato riscatto di Brahim Diaz, i nuovi dirigenti dell'area sport Furlani e Moncada hanno regalato a Pioli ben 8 acquisti (Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Okafor, Chukwueze, Reijnders e Musah) entro luglio, così da poterli provare tutti nelle amichevoli in vista dell'esordio in campionato del 21 agosto in quel di Bologna.



Cosa ci hanno detto le amichevoli

Pioli ha utilizzato il 4-3-3 sin dalla prima amicevoli, puntando molto sulle caratteristiche fisiche di Loftus-Cheek (a lui sono richiesti inserimenti continui e una presenza di sostanza sulla trequarti in fase di non possesso) e sulla tecnica di Reijnders (il play che agisce da mezzala), oltre che, naturalmente, sulla forza in uno contro uno di Leao a sinistra e di Pulisic e dell'ultimo arrivato Chukwueze a destra. Il mediano titolare lo ha sempre fatto Krunic: il bosniaco ha alternato ottime chiusure a qualche difficoltà in posizionamento. Piccola novità è la posizione dei terzini: se Theo ha molta liberà e varietà di movimento, il terzino destro (che sia Calabria, Florenzi o Kalulu) si accentra spesso per aiutare nella fase di impostazione. Da rivedere la fase difensiva: tranne in un paio di test contro avversari abbordabili, il Milan ha sempre subito gol soprattutto a causa di gravi disattenzioni difensive; in generale, va oliata la fase di non possesso per non lasciare le praterie agli avversari quando il Milan si fa trovare un po' scoperto.

Milan-Lumezzane 7-0

Real Madrid-Milan 3-2

Milan-Juventus 1-1

Barcellona-Milan 1-0

Monza-Milan 1-1

Milan-Trento 0-1

Milan-Etoile du Sahel 4-0

Milan-Novara 4-2

Cosa aspettarsi per l'esordio

Come già nel pre-campionato, la formazione per il Bologna è abbastanza designata: sarà il classico 4-3-3 con Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic subito in campo. Non ci saranno indisponibili di grido, a meno dell'infortunato di lungo corso Bennacer e dello squalificato Musah. Prevista la panchina per Chukwueze, pronto ad entrare a gara in corso e a sparigliare le carte anche - chissà - assieme a Pulisic e a Leao. L'unico dubbio riguarda il terzino destro: Calabria è recuperato, ma nelle ultime partite Pioli ha provato Kalulu,

FORMAZIONE (4-3-3)

Maignan

Calabria Thiaw Tomori Theo Hernandez

Loftus-Cheek Krunic Reijnders

Pulisic Giroud Leao