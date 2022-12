Saelemaekers aumenta i giri del motore: un tassello della corsia di destra è recuperato

MilanNews.it

Alexis Saelemaekers è tornato. E la partita di ieri contro il Liverpool di Jurgen Klopp nella Dubai Super Cup ne è una grande dimostrazione. Il numero 56 rossonero, infatti, rientrato dopo l'infortunio rimediato nella gara di campionato al Castellani contro l'Empoli (datato 1 ottobre, ndr), con i Reds è stato indubbiamente uno dei migliori in campo tra le fila di mister Stefano Pioli, regalando numerose giocate tecniche in fase offensiva - segnando anche l'unico gol dei rossoneri nel 4-1 finale - ed offrendo un grande contributo ai compagni nella corsa all'indietro. Una preziosità ed una duttilità di cui il tecnico del Diavolo potrà tornare a contare in vista della ripresa del campionato.

UN TASSELLO - In attesa del rientro a pieno regime di Davide Calabria, il Milan ha recuperato un tassello fondamentale sulla corsia di destra. Dopo lo stop per la lesione parziale del legamento collaterale mediale, il belga era già tornato a calpestare il campo nel match di martedì contro l'Arsenal, presenziando per un tempo di gioco. Ma ieri Pioli gli ha concesso ulteriore minutaggio tenendolo tra gli undici dell'Al-Maktoum per tutta la partita. Novanta minuti di benzina per le gambe ed un gol - contro un avversario di livello assoluto, nonostante le assenze - che regala fiducia al morale. Ed ora, finiti gli impegni in quel del ritiro di Dubai, Saelemaekers avrà tempo fino al 30 (giorno di PSV Eindhoven-Milan al Philips Stadion) per continuare a macinare allenamenti utili per potenziare la propria condizione in attesa del 4 gennaio, quando il Milan volerà a Salerno per la ripresa del campionato (fischio d'inizio programmato alle ore 12:30, ndr).