Siviglia, il ds annuncia: "Riscatteremo André Silva, il Milan può dire quello che vuole"

Sette reti in undici partite di campionato, un fiuto del gol piuttosto raro: Andre Silva è il trascinatore del nuovo Siviglia di Machin, secondo in classifica e ad un solo punto di distanza dai marziani di Barcellona. E pensare che, la passata stagione, l’attaccante portoghese ha vissuto un’annata decisamente al di sotto delle aspettative con la maglia del Milan, che l’ha ceduto agli spagnoli in prestito con diritto di riscatto.

Diritto di riscatto che... “eserciteremo, a prescindere dalla volontà dei rossoneri”. Idee chiare quelle di Caparrós, ds proprio del Siviglia, che per mezzo di fonti ufficiali ha annunciato la fermezza del suo club nella volontà di prelevare il giocatore a titolo definitivo: “Il Milan lo vuole? In tanti lo vogliono, ma il diritto di riscatto fa parte del contratto e noi lo eserciteremo. I rossoneri possono dire quello che vogliono: per Andre Silva è già in programma un contratto pluriennale che lo legherà definitivamente al Siviglia”