Sky - Maignan, intervento al polso riuscito: tempi di recupero non inferiori ai due mesi

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sull'intervento di Mike Maignan: "L'intervento per Mike Maignan è finito poco fa ed è andato tutto bene a livello chirurgico. La notizia meno bella sono i tempi di recupero, che dovrebbero essere non inferiori ai due mesi. Questi significa che Maignan dovrà saltare 14 partitre tra Coppa e campionato e sarà un bel problema da risolvere per il Milan. Maignan comunque uscirà dalla clinica La Madonnina domani".