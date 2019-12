Sky - Mercato Milan: ancora nessun accordo con Ibra, Mandzukic in stand-by. Demiral primo obiettivo per la difesa, si valuta anche Todibo

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del mercato del Milan:

IBRAHIMOVIC: non risulta tutto l'ottimismo che si legge in giro. Per il momento non è ancora arrivata la risposta dello svedese al Milan, anche perchè non c'è ancora un accordo sulla durata del contratto: il giocatore continua a chiedere 18 mesi subito. Il Napoli potrebbe essere interessato, De Laurentiis ha già fatto una telefonata a Raiola, ma in questo momento Gattuso vuole prima valutare chi c'è in rosa.

BONAVENTURA: al giocatore, che è in scadenza di contratto a giugno, non è ancora arrivata per ora un'offerta ufficiale di rinnovo. Il club, in più occasioni, ha manifestato la sua stima nei confronti di Jack anche pubblicamente, ma per il momento a Bonaventura non è stata ancora fatta una proposta concreta.

MANDZUKIC: ha diverse offerte, starebbe valutando anche proposte dalla Cina e dagli USA. Nei giorni scorsi, la Juventus ne ha parlato con il Milan, però i rossoneri stanno aspettando la risposta di ibra e quindi non hanno affondato sul croato.

DEMIRAL E TOBIDO: Demiral è e resta il primo obiettivo dei rossoneri per la difesa. Se la Juventus dovesse decidere di cederlo bisognerà capire a quali condizioni. Il Milan valuta lui e Tobido, per il quale il Barcellona chiede però una cifra intorno ai 25 milioni. Per quanto riguarda Demiral, per acquistarlo a titolo definitivo, serviranno 30-35 milioni di euro.