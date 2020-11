Sky - Milan, 5 cambi di formazione rispetto a Udine: sulla trequarti spazio a Krunic, Diaz e Castillejo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato le ultime notizie da Milanello. Queste le sue parole: "Terminato l'allenamento da poco, Stefano Pioli ha provato la formazione anti Lille. Sarà un Milan molto diverso da quello visto a Udine con ben 5 cambi. In porta confermato Donnarumma così come in difesa andranno in campo Hernandez, Kjaer, Romagnoli e Dalot. Calabria, affaticato, tornerà sicuramente con il Verona. A centrocampo spazio a Tonali e Kessiè mentre sulla trequarti tante novita con Castillejo, Krunic e Diaz dentro l'insostituibile Ibrahimovic"