Sky - Milan fortemente interessato a Brahim Diaz. il Real Madrid non è disposto a cederlo a titolo definitivo

Intervenuto durante la trasmissione Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa per Brahim Diaz. Queste le sue parole: “Il Milan non sta lavorando solo per il rinnovo di Ibrahimovic ma è anche al lavoro per prendere in prestito con diritto di riscatto Brahim Diaz. Cresciuto nel Malaga, è passato anche al Manchester City. Il Milan vuole aumentare la qualità nel reparto offensivo e Brahim può essere il giocatore giusto. La dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un accordo con il Real Madrid che tuttavia non è disposto a cederlo a titolo definitivo perchè considerato un grande talento. Dovrà essere trovata un'intesa tra le tre parti in causa ma i segnali sono positivi"