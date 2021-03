Sky - Milan-Kessie: incontro per il rinnovo andato bene ma non c'è ancora l'accordo

Secondo quanto riferisce Sky, c'è stato un incontro tra l'agente di Franck Kessie, George Atangana, e i dirigenti del Milan. L'incontro è andato benino, ma non è stato risolutivo. Il Milan ha fatto la sua offerta, più alta di quella fatta nei mesi scorsi, ma le parti non sono ancora arrivare ad un accordo. Ora Kessie guadagna 2,2 milioni di euro, vorrebbe almeno il doppio. Il club rossonero non è ancora arrivato ad offrirgli i soldi che chiede l'ivoriano. Il Milan ha fatto la sua proposta che verrà valutata dal giocatore e dal suo procuratore. Probabilmente questa offerta non basterà per arrivare ad un accordo e quindi serviranno altri incontri per blindare Kessie.