Sono stati e saranno i giorni dell'assalto. Milan in forte pressing su Zirkzee: cosa manca

Con l'addio di Olivier Giroud e la soluzione to be defined di Luka Jovic, il Milan ha l'assoluta urgenza di regalare a Paulo Fonseca - a proposito, il nuovo allenatore firmerà con il club rossonero la prossima settimana - un nuovo attaccante, un nuovo numero 9 di alto livello sì, ma che rientri comunque nella logica aziendale per prezzo, età e potenziale.

Primo nome

Da mesi il primo nome sulla lista di Ibrahimovic, Moncada e Furlani è quello di Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 che ha stupito tutti con il Bologna, segnando in questa stagione 11 reti in campionato e trascinando i felsinei alla qualificazione in Champions League grazie a giocate di altissima classe. L'olandese ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che il Milan sembra intenzionato a pagare, anche se la trattativa non può finire al 'semplice' pagamento del cartellino...

L'asso nella manica

L'ostacolo, in questo momento, è rappresentato dalle commissioni. L'agente di Zirkzee, Kia Joorabchian, vuole sfruttare una clausola rescissoria piuttosto bassa (40 milioni) per chiedere al Club commissioni che si aggirano sui 15 milioni di euro; una cifra sensibilmente alta, ma che potrà essere abbassata grazie alla volontà del calciatore - che vuole restare in Italia e che si dice molto interessato al progetto rossonero - e grazie all'abilità in questo ambito finanziario e di trattativa di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, già ampiamente dimostrata - come se fossero pane quotidiano - nella sessione estiva scorsa.