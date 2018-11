SOS Milan, Rino richiama Montolivo: prima "gioia" per l’ex capitano, la sua esperienza può servire

Toh, chi si rivede. Dopo mesi trascorsi tra Milanello e San Siro (zona tribune), Riccardo Montolivo è tornato tra i convocati. Gennaro Gattuso, infatti, lo ha inserito nella lista dei giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Udine. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano può celebrare il debutto stagionale nell’elenco dei disponibili milanisti.

SCELTA TECNICA - Secondo Gattuso, Montolivo non è mai stato fuori rosa. Eppure, il giocatore è stato escluso anche dalle varie prove tattiche svolte a Milanello in questi mesi. Nel lungo periodo d’assenza non sono pervenuti bollettini medici che ne provassero l’indisponibilità. Se di Riccardo si erano completamente perse le tracce - osserva la rosea - era per una questione di preferenza tecnica e non di necessità fisica. E questo Gattuso non lo ha mai negato.

IN PANCHINA - I tifosi, gli stessi che un tempo gli intasavano i social di critiche, hanno iniziato a chiedersi se la sua esperienza non potesse risultare utile in un gruppo di giovani un po’ discontinui. Chissà... Magari questo potrebbe essere un nuovo inizio per l’esperto calciatore, il quale, informalmente, ha smentito diverbi con l’allenatore. A Udine, il Monto siederà in panchina per lasciare spazio ai titolari Kessie e Bakayoko: per il momento può bastare così.