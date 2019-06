SportMediaset - Milan, Lovren e Kramaric nomi caldissimi: servono 50 mln, potrebbero arrivare dalla cessione di Gigio al PSG

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia 1, la partecipazione o meno alla prossima Champions League condizionerà il mercato estivo del Milan: nel caso in cui i rossoneri dovessero giocare solo campionato e Coppa Italia, la rosa milanista avrebbe bisogno solo di qualche ritocco. Per questo motivo, il club di via Aldo Rossi non ha ancora affondato sul alcuni obiettivi. A Casa Milan si continua a lavorare e Zvonimir Boban sta affiancando Paolo Maldini per il mercato soprattutto per quanto riguarda i giocatori esteri, in particolari quelli croato: Lovren e Kramaric sono nomi caldissimi che potrebbero portare un po' di esperienza in una squadra piena di giovani. Per il doppio colpo servirebbero 50 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Gigio Donnarumma al PSG. Per convincere il giovane portiere a trasferirsi a Parigi, l'ex rossonero Leonardo ha pronto per lui un contratto da ben 8 milioni di euro netti a stagione, due in più di quelli che guadagna attualmente in rossonero.