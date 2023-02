Squadra lunga, esterni in difficoltà e attacco che segna poco: il derby è un'occasione per ripartire

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La scelta è stata fatta: nessun rinforzo dal mercato di gennaio. Inutile mangiarsi le mani per tutte le occasioni, compreso Zaniolo, non sfruttate. Mister Pioli ha a disposizione una rosa lunga e forte, ma che sta passando un periodo nero in cui, per il momento, non si vede la fine. Tre in Supercoppa, quattro con la Lazio e cinque con il Sassuolo: troppi gol subiti e troppe leggerezze, che nel derby non potranno esserci perché l'Inter ha già dimostrato di essere brava a sfruttare le occasioni.

Compattezza

Uno dei problemi delle ultime partita è stata la lunghezza della squadra, con un baricentro altissimo. Probelma che ha portato ad avere le praterie soprattutto sugli esterni, dove Calabria e Theo Hernandez, già in netta difficoltà fisica, non riescono a reggere un ritmo così alto. L'impressione è che nel derby mister Pioli pensi di accorciare un po' la squadra, aggiungendo un centrocampista in più e cercando di coprire più spazi possibili tra le linee e sugli esterni.

Difficoltà in attacco

E anche davanti il Milan sembra essere troppo prevedibile. Con la freschezza fisica dei mesi precedenti e un ambiente più tranquillo, le trame offensive dei rossoneri erano più pulite e veloce. Ora, invece, sembrano che ci siano poche idee: ancora una volta si è arrivati al gol attraverso al cross su Giroud, tornato al gol dopo 6 partite a secco, e ad una rete della domenica da parte di Origi. Nel derby possibile anche una nuova sistemazione tattica in attacco, con Leao più vicino a Giroud, come nell'azione del gol realizzato contro la Fiorentina.