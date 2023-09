Stop al calciomercato 2023! Tutte le operazione del Milan in entrata e uscita

La campagna di acquisti e cessioni del Milan comprende tante operazioni che i rossoneri hanno realizzato sia nel mercato di entrata che in quello in uscita. Nello specifico sono dieci i nuovi innesti rossoneri per la prima squadra.

Di seguito il borsino riepilogativo delle operazioni del club rossonero al momento della chiusura del calciomercato, arrivata in questo momento alle ore 20 del 1° settembre 2023.

ACQUISTI UFFICIALI

Luka Jovic dalla Fiorentina - contratto fino al 2024

Marco Pellegrino dal Club Atlético Platense - contratto fino al 2028

Yunus Musah dal Valencia CF - contratto fino al 2028

Samuel Chukwueze dal Villarreal CF - contratto fino al 2028

Noah Okafor dal RB Salzburg - contratto fino al 2028

Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar - contratto fino al 2028

Christian Pulisic dal Chelsea – contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028

Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea – contratto fino al 2027

Luka Romero arrivato da svincolato – contratto fino al 2027

Marco Sportiello arrivato da svincolato – contratto fino al 2027

Lorenzo Colombo - controriscattato dal Lecce

Noah Raveyre arrivato da svincolato – contratto fino al 30 giugno 2028 (Primavera)

Alex Jimenez dal Real Madrid CF - a titolo temporaneo con diritto d'opzione e contro opzione in favore del Real (Primavera)

Mateusz Josef Skoczylas dallo Zagłębie Lubin - contratto fino al 30 giugno 2026 (Primavera)

Alexander Simmelhack dal Copenhagen - a titolo temporaneo con diritto d'opzione (Primavera)

Fredrik Nissen dall'IF Brommapojkarna - contratto fino al 30 giugno 2026 (Primavera)

CESSIONI UFFICIALI:

Sandro Tonali ceduto al Newcastle a titolo definitivo

Alexis Saelemaekers ceduto al Bologna a titolo temporaneo con diritto di riscatto

Lorenzo Colombo ceduto all'AC Monza a titolo temporaneo

Matteo Gabbia ceduto al Villarreal CF a titolo temporaneo

Daniel Maldini ceduto all'Empoli in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

Youns El Hilali ceduto a titolo definitivo al SC Cambuur

Bob Murphy Omoregbe ceduto a titolo temporaneo all'US Fiorenzuola

Marco Brescianini passa al Frosinone a titolo definitivo

Gabriele Bellodi ceduto a titolo definitivo all'Olbia

Marco Nasti ceduto a titolo temporaneo con opzione di riscatto e contro-riscatto al Bari

Antonio Gala ceduto a titolo temporaneo all'US Sestri Levante

Leonardo D'Alessio ceduto a titolo temporaneo alla Pro Sesto 1913

Gabriele Alesi ceduto a titolo temporaneo all'UC Sampdoria

Federico Mangiameli ceduto a titolo definitivo al Bologna FC

Michele Casali ceduto a titolo definitivo al Cagliari Calcio

Ante Rebic ceduto a titolo definitivo al Besiktas.

Devis Vasquez ceduto a titolo temporaneo allo Sheffield Wednesday.

Andrea Bozzolan ceduto a titolo temporaneo all'AC Perugia Calcio

Jordan Longhi ceduto a titolo definitivo al Monza

Andreas Jungdal ceduto a titolo definitivo alla Cremonese

Walter Junior Messias in prestito con obbligo di riscatto al Genoa

Charles De Ketelaere in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta

Marko Lazetic in prestito secco al Fortuna Sittard

Andrea Capone a titolo definitivo al NK Varaždin

RINNOVI UFFICIALI:

Chaka Traoré ha prolungato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028

Antonio Mirante ha prolungato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024

Antonio Gala ha prolungato il contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026

Andrea Bozzolan ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027

Lorenzo Colombo ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028