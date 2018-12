Suso si scusa: "Mi spiace, ma espulsione ingiusta. Nessuno mi restituirà la possibilità di giocare la Supercoppa"

Un rosso che non ci voleva e che costringerà Suso a saltare la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in programma il 16 gennaio a Gedda. Una vera e propria ingenuità, quella commessa dello spagnolo, che stamane si è scusato con un post su Instagram: "Mi dispiace. Per il mio club, per i miei compagni, per i miei tifosi, per il mio allenatore. Per me. Una espulsione forse evitabile e secondo me abbastanza ingiusta. Di sicuro nessuno mi restituirà la possibilità di giocare e aiutare la mia squadra nella finale di SuperCoppa contro la Juventus. Per il resto, ottimi 3 punti, felice per Higuain, e l’obiettivo Champions è lì a portata di mano. Buon anno, buon 2019. Che inizierà però con tanta rabbia!"