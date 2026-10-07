Tassotti alla Gazzetta: "Amorim mi piace molto. Gila grande impatto, diamo tempo a Ramos"

Mauro Tassotti, ex difensore del Milan, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport di quest'oggi per parlare delle ambizioni del club rossonero

La sosta è ufficialmente giunta al termine e fra pochi giorni si riparte con il campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato domenica alle ore 18 in casa del Sassuolo. In vista della ripresa, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha intervistato l'ex calciatore rossonero Mauro Tassotti che in passato è stato collaboratore tecnico sulla panchina della prima squadra e ora lo è di Milan Futuro. L'ex difensore ha parlato di Ruben Amorim e di alcuni singoli più importanti.

MILAN, TASSOTTI: AMORIM MI PIACE MOLTO

Il Milan ha chiuso il primo scampolo di stagione senza sconfitte in campionato, a -2 dalla vetta e con un gioco in crescendo ma ancora non del tutto rodato. Per questo Mauro Tassotti ci va con i piedi di piombo: "È davvero troppo presto per giudicare il lavoro di un allenatore nuovo, con una squadra nuova e soprattutto principi nuovi. Come era prevedibile c'è stato qualche momento di difficoltà ma anche tante buone cose proprio come nell'ultima partita contro il Lecce. Sinceramente, un inizio che ci si poteva aspettare. Ora serve tempo". In generale, però, Tassotti è convinto dalla figura di Ruben Amorim: "Deve restare ancorato ai suoi principi e n o n mollare alle prime difficoltà: nella partita in casa della Lazio ha saputo leggere le situazioni e trovare rimedi al doppio svantaggio. Personalmente mi piace e molto, in campo e fuori, per esempio nel suo modo di comunicare: parla tanto e con chiarezza". Nell'analisi della squadra, poi, Tassotti si è concentrato in particolare sulla gestione difensiva, settore in cui ovviamente è più esperto, elogiano soprattutto Mario Gila: "Ha avuto un gran bell'impatto, aveva già fatto vedere di che pasta fosse fatto: in campo si sente. È dinamico, svelto, ottimo nei recuperi. La linea alta richiede giocatori veloci e lui lo è. In più, è duttile: può giocare a tre o a quattro, se il Milan cambierà".

MILAN, TASSOTTI: RAMOS, DIAMOGLI TEMPO

Successivamente, dopo Gila, l'ex difensore rossonero Tassotti ha parlato di altri singoli in altri ruoli, a partire dagli esterni di centrocampo: "Chukwueze è il primo anno che si muove a tutta fascia, gli ho visto fare buone cose, e altre meno. A sinistra mi aspettavo più pazio per Bartesaghi". Un giudizio anche sul nuovo centravanti Gonçalo Ramos: "Non lo definisco esattamente un bomber d'area di rigore, a Parigi ha giocato poco, in Portogallo non l'ho seguito. Mi sembra sbagliato per questo giudicarlo per la sola presenza in area, c'è modo e modo di essere centravanti e lui magari renderebbe meglio con un altro attaccante vicino. È bravo negli assist e nel gioco aereo: diamogli tempo". Inevitabile anche un commento su Luka Modric: "Va centellinato. È un fuoriclasse ma ha l'età che ha, anche se non è stato confermato per fargli un favore". Infine un parere sugli obiettivi del MIlan per la stagione: "In Italia non vedo 4-5 squadre nettamente più forti, quindi direi che la Champions deve essere la base. Per lo scudetto dovrebbero fare molto bene, ma chissà".