Theo farà da apripista: Bennacer e Leao i prossimi rinnovi. E occhio al riscatto anticipato di Diaz

Theo farà da apripista, non sarà un’eccezione. Perché il Milan ha un progetto preciso che guarda al futuro. Dopo Hernandez la palla passerà ad altri suoi compagni, a cominciare da Leao e Bennacer. Le parti sono al lavoro da tempo perché la volontà è comune: andare avanti insieme.

Trattative ben avviate

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel contratto di Bennacer c’è una clausola rescissoria da 50 milioni che il Milan punta a cancellare. È proprio questo uno dei dettagli ancora da definire. Per il resto, l’intesa è stata raggiunta: lo stipendio dell’algerino passerà da 1,5 a 3 milioni annui, che con i bonus potranno arrivare a 4. Anche Leao, altro gioiello della scuderia rossonera, si è guadagnato un importante aumento. Il portoghese ha sempre messo al primo posto il Milan ed è pronto a legarsi al club fino al 2026.

Diaz tutto rossonero in anticipo

Rinnovi ma non solo: occhio alla situazione di Brahim Diaz. Lo spagnolo è in prestito fino al 2023, ma il Milan - stando a quanto riferito dalla rosea - starebbe pensando di anticipare il riscatto dal Real Madrid, fissato a 22 milioni. Le due società sono in ottimi rapporti e c’è un patto non scritto che prevede un faccia a faccia già alla fine di questa stagione.