Theo, pepita d'oro rossonero. Il francese è fondamentale e costa un occhio della testa

Una delle cose più evidenti che sono state rimarcate dalla partita di venerdì sera allo Juventus Stadium è stata l’importanza totale di Theo Hernandez nell’economia del gioco offensivo del Milan. Prima dell’interruzione del campionato a causa della pandemia, il francese era entrato in una piccola fase calante che era coincisa con i due errori effettuati contro il Genoa nella sconfitta casalinga del 9 marzo scorso. Ma contro i bianconeri, soprattutto quando il Milan è rimasto in 10, la sua mancanza è pesata tantissimo.

TORNA TITOLARE - Ma il tempo per vederlo all’opera sta per scattare. Lunedì prossimo, al via del Mare di Lecce, Theo tornerà a prendersi quella fascia sinistra della quale si è impadronito a suo di prestazioni positive e dei cinque gol (sei con la Coppa Italia) segnati in campionato. Da tempo il Milan non aveva un terzino così dominante su una delle due fasce e il suo moto propulsivo ha spesso messo in difficoltà le difese avversarie, incapaci di leggerne le progressioni o le conclusioni.

PREZZO ALLE STELLE - Dalla Francia sono emersi diversi rumors di mercato che hanno riguardato il futuro di Theo Hernandez, alimentando la possibilità che qualche big europea possa venire a bussare a Casa Milan per provare a portarselo via. I rossoneri non hanno alcuna intenzione di scendere a patti con nessuno, visto che la richiesta minima parte da 50 milioni solo per aprire un tavolo di trattativa. Una cifra che è un deterrente per tutti.