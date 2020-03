Theo, vero cuore rossonero: è lui l’uomo da cui il Milan deve ripartire

Se tra i tifosi milanisti la fede rossonera è un tratto distintivo della propria vita tra gli attuali giocatori del Milan, fatta eccezione per i calciatori usciti dal vivaio e quelli da più anni in squadra, è un sentimento in fase di sviluppo. In un momento non facile per la squadra rossonera, reduce da anni di magra calcistica, il rischio è quello di perdere l’identità milanista fatta di momenti gloriosi e vincenti e che è uno dei veicoli necessari per tornare ad alti livelli. In questo senso, il più volte dichiarato amore rossonero di Theo Hernandez è una risorsa importante per il Milan del presente ma sopratutto del futuro.

INNAMORATO DEL MILAN - Dalle dichiarazioni sui social alle parole ai microfoni, l’emozione che trasmette Theo quando parla di Milan è quella di un entusiasmo puro. In un momento difficile per la storia rossonera Hernandez, arrivato da poco a Milano, mostra orgoglioso la maglia rossonera e la possibilità di giocare nel Milan. Queste parole, unite alle sue sgroppate, rappresentano la benzina necessaria per ravvivare la passione dei tifosi rossoneri, incupita negli ultimi tempi a causa dei deludenti risultati. Theo non è solamente il laterale che il Milan cercava da anni ma un capo popolo da seguire.

FUTURO ROSSONERO - I tanti gol, la strapotenza fisica e le grandi prestazioni, chiaramente, rappresentano dei richiami importanti per le grandi destinazioni estere. Pur consapevole di questoTheo sa di essere già in una grande squadra, in difficoltà certo ma in cerca di rilancio a cui lui stesso potrebbe contribuire. In questo senso Hernandez per talento, carta d’identità e per l’affetto rossonero dovrà essere una delle fondamenta su cui ricostruire il Milan sul campo e fuori dal campo in modo tale da urlare, ancora una volta al mondo, l’orgoglio di far parte della storia rossonera.