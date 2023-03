Tomori: "Giocare nel Milan è surreale, San Siro da pelle d'oca. Il mio next level è essere presente in entrambe le aree di rigore"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Fikayo Tomori, difensore del Milan è stato intervistato dalla UEFA nel corso del format di FedEx "Next in Line".

Il centrale inglese si presenta così...

"Il mio nome completo è Oluwafikayomi Tomori, che significa proprio 'Dio mi ha riempito di gioia'. Il primo giorno che sono andato all'accademia del Chelsea, c'erano bambini di tutta Londra che sapevano fare le stesse cose che sapevo fare io. E per me non è stato facile. Ricordo che quando sono salito in macchina ho detto a mio padre: 'Papà, non sono sicuro di poter tornare'. Lui mi disse: "No, no, tornerai di sicuro. Hai bisogno di stare in un posto dove sei messo alla prova, dove puoi migliorarti'".

Qual è stata la prima partita che hai visto allo stadio?

"Non avevamo mai visto una partita di calcio dal vivo. Vidi il Chelsea di Drogba. Ci siamo detti: 'Wow, questo è il Drogba che vediamo in TV sullo schermo piatto e ora possiamo vederlo in 3D'".

Drogba era il tuo idolo?

“Thierry Henry era il mio idolo quando giocavo da piccolo. Avevo sempre i guanti e mi tiravo i calzini fino alle ginocchia. Se faceva gol, mi assicuravo di ripetere la sua esultanza se poi segnavo anche io la domenica”.

E poi sei arrivato tu a giocare in Champions League...

“Contro il Valencia a Stamford Bridge. Pensavo solo a giocare bene, era ciò che desideravo da tanti anni. L’intera giornata a prepararmi e poi la partita è passata in un lampo”.