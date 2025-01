Tra recuperi, rientri dal 1' e possibili turni di riposo: Sergio Conceiçao e le probabili scelte contro il Parma

vedi letture

Che Milan vedremo in campo domani alle 12.30 a San Siro contro il Parma? La novità più importante è che Youssouf Fofana potrebbe godere di un turno di riposo. Il centrocampista francese sta giocando praticamente sempre e nelle ultime partite è apparso un po' stanco. Ma dietro alla possibile scelta di Sergio Conceiçao di metterlo inizialmente in panchina c'è soprattutto un'altra motivazione: l'ex Monaco è infatti diffidato, dunque a rischio squalifica in caso di un altro giallo, e il tecnico portoghese vuole preservarlo visto che domenica prossima 2 febbraio è in programma il derby di Milano.

RIECCO PULISIC - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che aggiunge che, in caso di esclusione di Fofana dall'undici iniziale, in mezzo al campo contro il Parma ci saranno Yunus Musah, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders. In attacco ci sarà sicuramente Rafael Leao a sinistra, mentre come prima punta dovrebbe essere confermato ancora una volta Alvaro Morata. A destra c'è da segnalare invece il rientro dal primo minuto di Christian Pulisic, che ha già giocato 15 minuti mercoledì in Champions League contro il Girona e che ora è pronto a tornare titolare contro i gialloblu.

DUBBIO IN DIFESA - In difesa si rivedrà Fikayo Tomori, che ha saltato la gara europea contro gli spagnoli per squalifica. L'inglese farà coppia con Matteo Gabbia, con Strahinja Pavlovic tornerà a sedersi in panchina nonostante la buona prestazione contro il Girona. A sinistra ci sarà ovviamente Theo Hernandez, mentre sulla fascia destra, con Emerson Royal out per infortunio e Kyle Walker non ancora a disposizione per questioni burocratiche legate al permesso di soggiorno, Davide Calabria e Alex Jimenez si giocano il posto in campo dal primo minuto. Tra i convocati di Conceiçao ci sarà anche Samuel Chukwueze, che ha recuperato dalla lesione muscolare rimediata a fine dicembre contro la Roma e che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo.