Tuttosport - Abraham e Jovic in bilico, serve un big con Morata: c'è Gimenez nel mirino del Milan

La stagione in corso è ancora lunghissima visto che siamo solo ad ottobre, ma ormai i club devono pensare al mercato tutto l'anno e così anche il Milan guarda già alla prossima estate quando la priorità potrebbe essere nuovamente quella di prendere un attaccante. Le posizioni di Tammy Abraham, che è in prestito dalla Roma, e Luka Jovic sono molto incerte e quindi potrebbe servire prendere un big da affiancare ad Alvaro Morata.

OBIETTIVO GIMENEZ - Il primo nome della lista è quello di Santiago Giménez, centravanti del Feyenoord e della nazionale messicana che ha segnato quattro gol nelle prime sette partite di questa stagione con gli olandesi prima di fermarsi per un grave infortunio che lo terrà fuori fino a fine 2024. Lo riferisce stamattina Tuttosport che riporta le parole dello stesso giocatore che ha ammesso di essere già stato cercato dal Milan la scorsa estate: "Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato. Ha mandato un’offerta al Feyenoord ma non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe stato un sogno perché quando ero un ragazzo sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Alla fine non è successo, ma il fatto che ci sia interesse ti fa sentire importante e questa opzione è ancora aperta".

ABRAHAM IN BILICO - L'eventuale necessità del Diavolo di tornare di nuovo sul mercato per prendere un attaccante dipenderà ovviamente da come andrà la stagione di Abraham, arrivato a Milanello l'ultimo giorno di mercato in prestito dalla Roma. Per ora l'inglese è fermo ad un solo gol segnato su rigore e il gesto di "rubare" il penalty a Pulisic contro la Fiorentina non è piaciuto per nulla a Fonseca e in società. Davanti ci sono ancora però tante partite per farsi "perdonare" e convincere il Milan a prenderlo a titolo definitivo a fine stagione.