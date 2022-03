Tuttosport - Botman, Renato Sanches, ma non solo: il Milan valuta anche delle alternative più economiche per difesa e centrocampo

MilanNews.it

Da tempo ormai sono ben chiari i primi obiettivi del Milan per rinforzare difesa e centrocampo in vista della prossima stagione: si tratta di Sven Botman e Renato Sanches, che giocano entrambi nel Lille e che i rossoneri hanno già provato a portare a Milanello a gennaio. In quella finestra di mercato, purtroppo le due operazioni non sono andate in porto per motivi diversi, ma Maldini e Massara sono al lavoro per riprovarci nelle prossime settimane.

ALTERNATIVE ECONOMICHE - Ma arrivare ad entrambi non sarà facile perchè serve un esborso economico importante e per questo, come riporta stamattina Tuttosport, in via Aldo Rossi stanno valutando anche delle piste alternative meno costose. Per la difesa, per esempio, il Milan segue con grande attenzione Maxime Estève e Saïdou Sow: il primo, già accostato a gennaio al Diavolo, milita nel Montpellier con cui ha raccolto finora 16 presenza in questa Ligue 1, il secondo, invece, gioca nel Saint-Etienne (11 presenze e due gol nel massimo campionato francese).

RITORNO DI FIAMMA? - Per il centrocampo, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Seko Fofana, giocatore del Lens che ha un passato in Italia con la maglia dell'Udinese. Prima di sbarcare in Francia nell'estate del 2020, il mediano ivoriano era stato accostato spesso anche al Milan. Ora il suo nome potrebbe tornare di moda anche perchè sta giocando una grandissima stagione: tra Ligue 1 e Coppa di Francia, Fofana ha collezionato 32 presenze e ha segnato 9 gol. Non pochi per un centrocampista centrale...