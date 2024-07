Tuttosport - C'è ancora distanza fra il Milan ed il Monaco per Fofana, il Diavolo però non molla

Youssouf Fofana resta il principale obiettivo del Milan per andare a rinforzare il centrocampo in questo calciomercato. Dopo aver raggiunto un accordo di bozza nelle scorse settimane, il classe '99 starebbe spingendo per vestire rossonero nella prossima stagione, arrivando addirittura a rifiutare una ricca proposta del West Ham. Fofana vuole il Milan ed il discorso vale anche viceversa, ma si continuerebbe a contrapporre fra le parti il Monaco, che non ha alcuna intenzione di scendere dalla valutazione di 35 milioni di euro che fa del cartellino del francese, nonostante la scadenza del suo contratto sia in programma fra oramai meno di un anno.

MILAN-MONACO: C'È ANCORA DISTANZA PER FOFANA - Il Milan non molla Youssouf Fofana, ma la distanza col Monaco è ancora ampia. Nonostante questo, comunque, il Diavolo non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul classe '99, forte dell'accordo raggiunto col ragazzo nelle scorse settimane. Non solo, il "no" secco al West Ham lascia praticamente solo il Milan nella corsa al francese, che starebbe spingendo insieme al suo agente per vestire rossonero, e giocare la Champions League, nella prossima stagione. L'obiettivo è dunque giocare su questa volontà con il Monaco, che stando a Tuttosport non scende però dalla valutazione di 35 milioni che ha fatto negli scorsi giorni del suo calciatore. Il Milan si è fermato ad offrirne 17, ritenuta essere una proposta più che equa per un giocatore che fra neanche 5 mesi può legarsi a qualsiasi squadra a parametro zero.