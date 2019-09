Tuttosport - Caso Piatek, fuori per scelta tecnica: il feeling con il gol si è interrotto

Fuori per scelta tecnica. La decisione di Giampaolo di spedire Piatek in panchina ha spiazzato tutti. "È un grandissimo giocatore - ha dichiarato il tecnico a fine gara - ma se non gioca non finisce il mondo. Magari l’ho visto meno brillante in settimana". Questione prettamente fisica? Può darsi... Resta il fatto che il pistolero è a digiuno da quasi cinque mesi, tra gare ufficiali e amichevoli.

OCCASIONI - Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, i sessanta minuti trascorsi a guardare i compagni sono stati interminabili per Piatek, il quale era rimasto solo una volta in panchina per scelta tecnica, alla sua prima apparizione con la maglia del Milan dopo essere arrivato dal Genoa. Era il 26 gennaio, da lì in poi era sempre stato titolare, sia con Gattuso che con Giampaolo. Il feeling tra il polacco e il gol sembra essersi interrotto: entrato nella ripresa, Kris ha sprecato tre nitide occasioni, prolungando così il suo periodo di astinenza.

IDOLO - Insomma, Piatek è rimasto ancora a secco, ma si è presentato in campo con grande motivazione, nonostante l’iniziale esclusione. Il suo ingresso, tra l’altro, è stato accolto dal boato dei tifosi (che pochi istanti prima avevano invece fischiato André Silva), i quali, ancora una volta, gli hanno dimostrato tutto il loro affetto. Il prossimo giro sarà al Bentegodi, contro il Verona: la speranza del Milan è che il pistolero possa finalmente far male... agli avversari.